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НБУ назвав суму переказів
українців з-за кордону (таблиця)

НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:38

НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 914 млн доларів.

Дивися повний текст НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:39

А если еще провозимую наличку подсчитать....
rotator
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