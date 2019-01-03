Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 914 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця).
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:38
НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця)
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Дивися повний текст НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця).
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:29
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