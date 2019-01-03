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НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:38
Пропонуємо до обговорення:
Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 914 млн доларів.
Дивися повний текст НБУ назвав суму переказів українців з-за кордону (таблиця)
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R2
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:39
А если еще провозимую наличку подсчитать....
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rotator
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:29
Заробитчане с Кипра и Виргинских островов перечислили в 3 квартале 134 млн. долларов.
Петр инкогнито готовится к выборам?
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pivy21
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:39
Тот случай когда чем хуже тем лучше
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:47
pivy21 написав:
Заробитчане с Кипра и Виргинских островов перечислили в 3 квартале 134 млн. долларов.
Петр инкогнито готовится к выборам?
Исчо "инши" краины - это должно-быть панамские офшоры педроса.
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rjkz
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