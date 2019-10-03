Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank

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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:55
Додано: Пон 28 вер, 2020 11:03
Гори они все огнём эти банки и их учредители. Оно так и будет, планета она живая! Рано или поздно стяхнёт такое бремя как человек потребитель...
"Где вы - певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача... "
Некрасов.
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