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Finance.ua: 10 речей, які
ви не знали про monobank

Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про monobank
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:55

  vikam_iport написав:У меня пропал кешбек я не вижу его не в каком розделе. И информацию тоже не знаю. Что делать?

Кешбек теперь в меню карт, проведите по карте сверху вниз, увидите
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:03

Гори они все огнём эти банки и их учредители. Оно так и будет, планета она живая! Рано или поздно стяхнёт такое бремя как человек потребитель...

"Где вы - певцы любви, свободы, мира
И доблести?.. Век «крови и меча»!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача... "
Некрасов.
fytyrolog
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