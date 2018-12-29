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Кабмін затвердив умови надання в 2019 р. держгарантій до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України в доопрацьованому проекті закону "Про Державний бюджет України на 2019 рік" затвердив порядок та умови надання у 2019 році державних гарантій на суму не більше 27,3 млрд грн.
Дивися повний текст Кабмін затвердив умови надання в 2019 р. держгарантій до 27,3 млрд грн
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