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НКРЕКП планує перевірити 20
облгазів через зайві суми в...

НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:28

НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) здійснить перевірки 20 операторів газорозподільних мереж.

Дивися повний текст НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в платіжках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:29

Облгазы присылают платежки с доначислениями 3 месяца.В нормальном государстве этот беспредел пресекли бы сразу,а у нас гроцман пропиарился,что всех накажет и на этом всё.Прошло три месяца,а они только просят разрешения на проверку.ПОЗОР ЭТОЙ ВЛАСТИ,если её так можно назвать.
sena_2008atp
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