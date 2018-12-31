Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) здійснить перевірки 20 операторів газорозподільних мереж.
Дивися повний текст НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в платіжках.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:28
НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в...
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Дивися повний текст НКРЕКП планує перевірити 20 облгазів через зайві суми в платіжках.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:29
Облгазы присылают платежки с доначислениями 3 месяца.В нормальном государстве этот беспредел пресекли бы сразу,а у нас гроцман пропиарился,что всех накажет и на этом всё.Прошло три месяца,а они только просят разрешения на проверку.ПОЗОР ЭТОЙ ВЛАСТИ,если её так можно назвать.
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