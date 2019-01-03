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Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31
Пропонуємо до обговорення:
Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі 47,1 млн СПЗ.
Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31
ждем февраля и сентября?
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