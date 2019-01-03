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Україна має виплатити МВФ
понад $1,8 млрд в 2019 році

Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31

Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі 47,1 млн СПЗ.

Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році.
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ждем февраля и сентября?
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 07:21

1 325,476 млн СПЗ (спецправа запозичення).

За курсом НБУ на початок січня це становить близько 1,8 млрд доларів.

Не знав, що НБУ встановлює курс СПЗ до долара.
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