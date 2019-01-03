Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі 47,1 млн СПЗ.
Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:31
Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році
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Дивися повний текст Україна має виплатити МВФ понад $1,8 млрд в 2019 році.
Додано: Суб 05 січ, 2019 07:21
Не знав, що НБУ встановлює курс СПЗ до долара.
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