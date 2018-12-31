Бізнес Google з випуску апаратних рішень поступово посилює свої позиції на ринку.
Дивися повний текст RBC: Поки ще невеликий апаратний бізнес Google може приносити до $20 млрд доходу до 2021 року.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:25
RBC: Поки ще невеликий апаратний бізнес Google може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст RBC: Поки ще невеликий апаратний бізнес Google може приносити до $20 млрд доходу до 2021 року.
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