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RBC: Поки ще невеликий
апаратний бізнес Google може...

RBC: Поки ще невеликий апаратний бізнес Google може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 22:25

RBC: Поки ще невеликий апаратний бізнес Google може...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес Google з випуску апаратних рішень поступово посилює свої позиції на ринку.

Дивися повний текст RBC: Поки ще невеликий апаратний бізнес Google може приносити до $20 млрд доходу до 2021 року.
R2
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