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ТОП-5 експортерів курятини
України (інфографіка)

ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:46

ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2018 року Україна експортувала 270 тис. тонн курятини.

Дивися повний текст ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:46

Друг Порошенко уже подмял под себя весь рынок курятины, потом народ удивляется, почему курятина стала такая дорогая. А потому.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:50

Косюк получает дотации из бюджета, и потом собирает кассу заграницей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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