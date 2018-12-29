За 10 місяців 2018 року Україна експортувала 270 тис. тонн курятини.
Дивися повний текст ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка).
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Додано: Суб 05 січ, 2019 10:46
ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка).
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:46
Друг Порошенко уже подмял под себя весь рынок курятины, потом народ удивляется, почему курятина стала такая дорогая. А потому.
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:50
Косюк получает дотации из бюджета, и потом собирает кассу заграницей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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