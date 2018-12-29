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ТОП-5 експортерів курятини
України (інфографіка)

ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:46

ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2018 року Україна експортувала 270 тис. тонн курятини.

Дивися повний текст ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:46

Друг Порошенко уже подмял под себя весь рынок курятины, потом народ удивляется, почему курятина стала такая дорогая. А потому.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 10:50

Косюк получает дотации из бюджета, и потом собирает кассу заграницей
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:46

  freeze написав:Друг Порошенко уже подмял под себя весь рынок курятины, потом народ удивляется, почему курятина стала такая дорогая. А потому.


И заметьте - никакому АМКУ нет до этого никакого дела.

Им интересней вести расследования и штрафовать Huawei и Lifecell, у которых на своих рынках доля едва ли до 25% дотягивает...

https://hvylya.net/news/digest/amku-zav ... -dney.html
https://ain.ua/2018/12/28/amku-oshtrafo ... i-ukraina/

Порохоботам будет что сказать? Курятинку то вряд ли за свою лояльность по спец. ценам получают :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:32

  zРадио написав:
  freeze написав:Друг Порошенко уже подмял под себя весь рынок курятины, потом народ удивляется, почему курятина стала такая дорогая. А потому.


И заметьте - никакому АМКУ нет до этого никакого дела.

Им интересней вести расследования и штрафовать Huawei и Lifecell, у которых на своих рынках доля едва ли до 25% дотягивает...



Глава АМКУ Терентьев: "... нарушением является именно злоупотребление монопольным положением, а не монопольное положение как таковое. Монополизм не является преступлением."
https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/550011/
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:51

  warlamp написав:
  zРадио написав:
  freeze написав:Друг Порошенко уже подмял под себя весь рынок курятины, потом народ удивляется, почему курятина стала такая дорогая. А потому.


И заметьте - никакому АМКУ нет до этого никакого дела.

Им интересней вести расследования и штрафовать Huawei и Lifecell, у которых на своих рынках доля едва ли до 25% дотягивает...



Глава АМКУ Терентьев: "... нарушением является именно злоупотребление монопольным положением, а не монопольное положение как таковое. Монополизм не является преступлением."
https://www.epravda.com.ua/publications ... 13/550011/


Терентьев - болван. Злоупотребить низкой, как и не злоупотребить высокой рыночной долей - невозможно априори. Просто контур рынка должен быть определен правильно. Можно быть злостным монополистом и в пределах одного дома/района/населеного пункта, имея при этом долю рынка меньше 0.01% в национальном масштабе.

Именно поэтому антитрастовые и антимонопольные ведомства "нормальных" стран борются именно с излишней концентрацией, а не ее неизбежными последствиями
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:03

Re: ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

  zРадио написав:И заметьте - никакому АМКУ нет до этого никакого дела.

http://agravery.com/uk/posts/show/polov ... -kompaniam
Про дотації:
https://www.unn.com.ua/uk/news/1723413- ... fakhivtsiv
Незважаючи на поширену в ЗМІ помилкову думку про "гігантські дотації", держпідтримка українського АПК значно поступається навіть найближчим сусідам: Польщі, Угорщині, Болгарії. А це, до речі, наші найнебезпечніші конкуренти по м'ясу не тільки на зовнішніх ринках, але вже і на нашому, вітчизняному. З кожним роком їх продукція все більше витісняє вітчизняну. На тлі того, що продовольча організація ООН (ФАО) внесла Україну до списку країн з ризикованою продовольчою безпекою, ситуація, безумовно, вимагає особливої ​​уваги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:09

  lapay написав:
  zРадио написав:И заметьте - никакому АМКУ нет до этого никакого дела.

http://agravery.com/uk/posts/show/polov ... -kompaniam
Про дотації:
https://www.unn.com.ua/uk/news/1723413- ... fakhivtsiv
Незважаючи на поширену в ЗМІ помилкову думку про "гігантські дотації", держпідтримка українського АПК значно поступається навіть найближчим сусідам: Польщі, Угорщині, Болгарії. А це, до речі, наші найнебезпечніші конкуренти по м'ясу не тільки на зовнішніх ринках, але вже і на нашому, вітчизняному. З кожним роком їх продукція все більше витісняє вітчизняну. На тлі того, що продовольча організація ООН (ФАО) внесла Україну до списку країн з ризикованою продовольчою безпекою, ситуація, безумовно, вимагає особливої ​​уваги.


Проблема не в дотациях, проблема что львиная часть дотаций идет в руки приближенных и лояльных, а не их конкурентам или простым фермерам.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:11

Re: ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

  freeze написав:Проблема не в дотациях, проблема что львиная часть дотаций идет в руки приближенных и лояльных, а не их конкурентам или простым фермерам.

Так вони і виробляють цю долю, до того ж, дотації йдуть із ПДВ, який вони і сплачують, і лише частина ПДВ йде на дотації.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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