ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

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Терентьев - болван. Злоупотребить низкой, как и не злоупотребить высокой рыночной долей - невозможно априори. Просто контур рынка должен быть определен правильно. Можно быть злостным монополистом и в пределах одного дома/района/населеного пункта, имея при этом долю рынка меньше 0.01% в национальном масштабе.
Именно поэтому антитрастовые и антимонопольные ведомства "нормальных" стран борются именно с излишней концентрацией, а не ее неизбежными последствиями
Незважаючи на поширену в ЗМІ помилкову думку про "гігантські дотації", держпідтримка українського АПК значно поступається навіть найближчим сусідам: Польщі, Угорщині, Болгарії. А це, до речі, наші найнебезпечніші конкуренти по м'ясу не тільки на зовнішніх ринках, але вже і на нашому, вітчизняному. З кожним роком їх продукція все більше витісняє вітчизняну. На тлі того, що продовольча організація ООН (ФАО) внесла Україну до списку країн з ризикованою продовольчою безпекою, ситуація, безумовно, вимагає особливої уваги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Незважаючи на поширену в ЗМІ помилкову думку про "гігантські дотації", держпідтримка українського АПК значно поступається навіть найближчим сусідам: Польщі, Угорщині, Болгарії. А це, до речі, наші найнебезпечніші конкуренти по м'ясу не тільки на зовнішніх ринках, але вже і на нашому, вітчизняному. З кожним роком їх продукція все більше витісняє вітчизняну. На тлі того, що продовольча організація ООН (ФАО) внесла Україну до списку країн з ризикованою продовольчою безпекою, ситуація, безумовно, вимагає особливої уваги.
Проблема не в дотациях, проблема что львиная часть дотаций идет в руки приближенных и лояльных, а не их конкурентам или простым фермерам.