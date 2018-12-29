ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

Додано: Суб 05 січ, 2019 18:36

lapay написав: Впевнений. До 2014 аргарії ПДВ не платити, зараз їм повертають 60-70% ПДВ у вигляді дотацій.

Впевнений. До 2014 аргарії ПДВ не платити, зараз їм повертають 60-70% ПДВ у вигляді дотацій.

lapay написав: МХП, у 2017 році, на внутрішньому ринку реалізував курятини десь на 250 млн доларів, ПДВ 1,3 млрд гривень. Дотацій отримав 1,4 млрд гривень. Це дійсно забагато.

Але він є лідером з експорту, багато країн дотують експорт, ми теж дотували і дотуємо вугільну галузь, щоб експортувати залізо. МХП, у 2017 році, на внутрішньому ринку реалізував курятини десь на 250 млн доларів, ПДВ 1,3 млрд гривень. Дотацій отримав 1,4 млрд гривень. Це дійсно забагато.Але він є лідером з експорту, багато країн дотують експорт, ми теж дотували і дотуємо вугільну галузь, щоб експортувати залізо.

Ой, не смешите - а я (как и вы) до 2014-го не платил военный сбор, не платил НДС с лекарств, платил НДФЛ 15%, а не 18%, единщики могли платить 150 грн в месяц, а не 750, и так далее. Об акцизах, госуслугах и услугах госкомпаний я вообще лучше промолчу.Ваш аргумент очень слабый - фискальная нагрузка на всех, кроме "особенных" вроде Косюка, возросла с 2014-го.Так я ж вам отчетность МХП привел - чистая прибыль в 2017-м =, или 6,2 млрд гривен.Поэтому трюк ваш не прошел уже 2-й разГосударственный бюджет Украины финансирует итальянское и британское производство супер-каров и яхт, а не украинскую аграрную промышленность! По правде сказать, даже 4,9 млрд гривень - за глаза на двух пацанов, а не одного, Косюка и Порошенко. Это за 1 год, Карл! Но жадность...А сколько независимых предпринимателей реально нуждаются в дотациях... на организацию экспорта, на развитие технологий... а не Астон Мартины и приватные Гольф-Стримы...