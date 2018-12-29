ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

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zРадио написав:Вы уверены, что правильно понимаете инструмент дотаций? Ими поддерживают производителей, несущих настолько высокие издержки, что те не могут выдержать конкуренцию на внешних рынках, и/или вынуждены устанавливать непомерно высокие цены на социально-значимую продукцию на внутреннем.
Впевнений. До 2014 аргарії ПДВ не платити, зараз їм повертають 60-70% ПДВ у вигляді дотацій. МХП, у 2017 році, на внутрішньому ринку реалізував курятини десь на 250 млн доларів, ПДВ 1,3 млрд гривень. Дотацій отримав 1,4 млрд гривень. Це дійсно забагато. Але він є лідером з експорту, багато країн дотують експорт, ми теж дотували і дотуємо вугільну галузь, щоб експортувати залізо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Впевнений. До 2014 аргарії ПДВ не платити, зараз їм повертають 60-70% ПДВ у вигляді дотацій.
Ой, не смешите - а я (как и вы) до 2014-го не платил военный сбор, не платил НДС с лекарств, платил НДФЛ 15%, а не 18%, единщики могли платить 150 грн в месяц, а не 750, и так далее. Об акцизах, госуслугах и услугах госкомпаний я вообще лучше промолчу.
Ваш аргумент очень слабый - фискальная нагрузка на всех, кроме "особенных" вроде Косюка, возросла с 2014-го.
lapay написав:МХП, у 2017 році, на внутрішньому ринку реалізував курятини десь на 250 млн доларів, ПДВ 1,3 млрд гривень. Дотацій отримав 1,4 млрд гривень. Це дійсно забагато. Але він є лідером з експорту, багато країн дотують експорт, ми теж дотували і дотуємо вугільну галузь, щоб експортувати залізо.
Так я ж вам отчетность МХП привел - чистая прибыль в 2017-м = 230 млн долларов, или 6,2 млрд гривен. Без дотаций была бы 4,9 млрд гривень!
Поэтому трюк ваш не прошел уже 2-й раз Государственный бюджет Украины финансирует итальянское и британское производство супер-каров и яхт, а не украинскую аграрную промышленность! По правде сказать, даже 4,9 млрд гривень - за глаза на двух пацанов, а не одного, Косюка и Порошенко. Это за 1 год, Карл! Но жадность...
А сколько независимых предпринимателей реально нуждаются в дотациях... на организацию экспорта, на развитие технологий... а не Астон Мартины и приватные Гольф-Стримы...
zРадио написав:Государственный бюджет Украины финансирует итальянское и британское производство супер-каров и яхт, а не украинскую аграрную промышленность! По правде сказать, даже 4,9 млрд гривень - за глаза на двух пацанов, а не одного, Косюка и Порошенко. Это за 1 год, Карл! Но жадность...
А сколько независимых предпринимателей реально нуждаются в дотациях... на организацию экспорта, на развитие технологий... а не Астон Мартины и приватные Гольф-Стримы...
Ну, Косюк явний улюбленець. Зміниться влада, дотацій не буде, а МХП все одно буде в лідерах. Теж будете заздрити?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Та подумаешь Не оплатили 125 сверхдорогих операций стоимостью 150 тыс долларов каждая, в очереди на которые регулярно стоит более 1 тыс детей, и умирает, не дожидаясь сбора средств.
Зато дружбан Президента по Феофании в нарушении админ. правил гоняет на Ламборгини и Гелике...
lapay написав:і отримали 100 млн доларів приросту експорту. Причому більша частина дотацій йдуть на будівництво нових потужностей
А вот это уже грязная ложь - выше я привел цифры, что и без дотаций МХП получила бы сверхприбыль в 4,9 млрд гривен, за которую профинансировала бы все нужные и ненуждые инвестиционные расходы даже без государственных дотаций.
Как манипулятивно вы пытаетесь заставить нас думать, что ИМЕННО за государственные деньги компания финансировала строительство новых мощностей.
Из 6,2 млрд гривен прибыли, дотаций - 1,3 млрд, и именно они, а не какие-либо другие были направлены в развитие И не будь этих дотаций, из "оставшихся" 4,9 млрд бедный Косюк не нашел бы средств на развитие.
Ага-ага На кого рассчитан этот треп. Ну серьезно?..
zРадио написав:А вот это уже грязная ложь - выше я привел цифры, что и без дотаций МХП получила бы сверхприбыль в 4,9 млрд гривен, за которую профинансировала бы все нужные и ненуждые инвестиционные расходы даже без государственных дотаций.
Как манипулятивно вы пытаетесь заставить нас думать, что ИМЕННО за государственные деньги компания финансировала строительство новых мощностей.
По-перше - нефіг рахувати чужі гроші, я від цієї совкової звички позбувся ще в совкові часи. По-друге - бізнес не буває завжди прибутковим, завтра ціни на курятину можуть впасти, чи затрати зростуть, хто буде платити людям зарплату - Ви? Тим паче, що, без дотацій, агробізнес доволі ризикований.
Я вже казав - Косюк отримує забагато дотацій, але наступна влада йому, скоріше за все, взагалі нічого не дасть. В середньому буде нормально.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:А вот это уже грязная ложь - выше я привел цифры, что и без дотаций МХП получила бы сверхприбыль в 4,9 млрд гривен, за которую профинансировала бы все нужные и ненуждые инвестиционные расходы даже без государственных дотаций.
Как манипулятивно вы пытаетесь заставить нас думать, что ИМЕННО за государственные деньги компания финансировала строительство новых мощностей.
По-перше - нефіг рахувати чужі гроші, я від цієї совкової звички позбувся ще в совкові часи. По-друге - бізнес не буває завжди прибутковим, завтра ціни на курятину можуть впасти, чи затрати зростуть, хто буде платити людям зарплату - Ви? Тим паче, що, без дотацій, агробізнес доволі ризикований.
Я вже казав - Косюк отримує забагато дотацій, але наступна влада йому, скоріше за все, взагалі нічого не дасть. В середньому буде нормально.
А вспомните 2008-й и 2014-й - наших "уважаемых" банкиров. В период относительного расцвета экономики они собирают огромные прибыли и не резервы укрепляют, не в финтех инвестируют, а в виллы, яхты да силиконы своих любовниц.
А как кризис ударит, так с протянутой рукой и угрозами к государству ходят. Мол, мы такие too big to fail - не поможете, еще хуже станет. Из того же теста, что и Косюк "бизнесмены"...
Поэтому, говоря об их люксовых покупках, я не чужие деньги считаю, а свои. В Бюджет я регулярно плачу 15 лет, и плачу немало, при этом не залезал в государственный карман ни разу, в отличие от этих "успешных" хозяев жизни!
И если по курице в среднем на 15-20% дороже, то по той же свинине уже просто неприлично все выглядит. Например, лопатка свиная, 1 кг - 109 грн и 65-75 грн. Голень куриная - 70 и 50 грн. Филе куриное - 134 и 115 грн.
Первые цифры - это украинские цены
Молоко, кстати тоже уже на 20-30% дешевле там. 1 литр (не 0,9) стоит 2,5-3 злотых (19-22 грн). И это сертифицированное в ЕС молоко, а не непонятно откуда и с чем смешанное у нас.
Повторю поэтому вопрос : "Порохоботам будет что сказать?"
zРадио написав:А вспомните 2008-й и 2014-й - наших "уважаемых" банкиров. В период относительного расцвета экономики они собирают огромные прибыли и не резервы укрепляют, не в финтех инвестируют, а в виллы, яхты да силиконы своих любовниц.
А как кризис ударит, так с протянутой рукой и угрозами к государству ходят. Мол, мы такие too big to fail - не поможете, еще хуже станет. Из того же теста, что и Косюк "бизнесмены"...
Поэтому, говоря об их люксовых покупках, я не чужие деньги считаю, а свои.
Так держава так само робить, і народ, який пошикував при доларі 5-8, а зараз "А как кризис ударит, так с протянутой рукой и угрозами к государству ходят. Мол, мы такие too big to fail - не поможете, еще хуже станет."
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...