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ТОП-5 експортерів курятини
України (інфографіка)

ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:23

Re: ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

  EKO написав:Повторю поэтому вопрос 8) : "Порохоботам будет что сказать?" :?:

Та будь ласка - заведіть десяток свиней чи тисячу курей, і дурні питання відпадуть самі собою. :)
Я давав посилання на рівень підтримки агровиробництва в країнах ЄС - вивчайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:09

  EKO написав:Повторю поэтому вопрос 8) : "Порохоботам будет что сказать?" :?:


А порохоботы - это производители свинины? Или молока?
Да, цена на филе куринное 134грн - не знаю, где Вы покупаете, я дороже 100грн еще ен покупал.
Но мне интересно, у кого Вы спрашиваете? Можно пофамильно? Кто именно что-то должен сказать?
vladimir_kraina
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:16

  vladimir_kraina написав:
  EKO написав:Повторю поэтому вопрос 8) : "Порохоботам будет что сказать?" :?:


А порохоботы - это производители свинины? Или молока?
Да, цена на филе куринное 134грн - не знаю, где Вы покупаете, я дороже 100грн еще ен покупал.
Но мне интересно, у кого Вы спрашиваете? Можно пофамильно? Кто именно что-то должен сказать?


129 грн
http://www.tavriav.ua/file-kur-br-vu-50 ... p13745829/

Вы уже всё сказали, зачем нужна ваша фамилия.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:44

  lapay написав:
  EKO написав:Повторю поэтому вопрос 8) : "Порохоботам будет что сказать?" :?:

Та будь ласка - заведіть десяток свиней чи тисячу курей, і дурні питання відпадуть самі собою. :)
Я давав посилання на рівень підтримки агровиробництва в країнах ЄС - вивчайте.


Вот же ж любитель манипурятор! А самому завести и нам тут рассказать? Или по клавиатуре стучать, не .овно перекидывать?
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:49

  lapay написав:
  zРадио написав:А вот это уже грязная ложь - выше я привел цифры, что и без дотаций МХП получила бы сверхприбыль в 4,9 млрд гривен, за которую профинансировала бы все нужные и ненуждые инвестиционные расходы даже без государственных дотаций.

Как манипулятивно вы пытаетесь заставить нас думать, что ИМЕННО за государственные деньги компания финансировала строительство новых мощностей.

По-перше - нефіг рахувати чужі гроші, я від цієї совкової звички позбувся ще в совкові часи.
По-друге - бізнес не буває завжди прибутковим, завтра ціни на курятину можуть впасти, чи затрати зростуть, хто буде платити людям зарплату - Ви? Тим паче, що, без дотацій, агробізнес доволі ризикований.

Я вже казав - Косюк отримує забагато дотацій, але наступна влада йому, скоріше за все, взагалі нічого не дасть. В середньому буде нормально.


Во-первых, деньги это наши, с наших налогов уплоченных. И если вы считаете, что спрашивать в демократической стране, куда тратятся наши деньги - это совок?
Во-вторых, надеюсь, что новая власть не только не даст, но и заберет неконкурентно полученное. Страна у нас демократическая, народ поддержит :)
change_pm
 
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