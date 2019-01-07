ТОП-5 експортерів курятини України (інфографіка)

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EKO написав:Повторю поэтому вопрос : "Порохоботам будет что сказать?"
А порохоботы - это производители свинины? Или молока? Да, цена на филе куринное 134грн - не знаю, где Вы покупаете, я дороже 100грн еще ен покупал. Но мне интересно, у кого Вы спрашиваете? Можно пофамильно? Кто именно что-то должен сказать?
EKO написав:Повторю поэтому вопрос : "Порохоботам будет что сказать?"
А порохоботы - это производители свинины? Или молока? Да, цена на филе куринное 134грн - не знаю, где Вы покупаете, я дороже 100грн еще ен покупал. Но мне интересно, у кого Вы спрашиваете? Можно пофамильно? Кто именно что-то должен сказать?
zРадио написав:А вот это уже грязная ложь - выше я привел цифры, что и без дотаций МХП получила бы сверхприбыль в 4,9 млрд гривен, за которую профинансировала бы все нужные и ненуждые инвестиционные расходы даже без государственных дотаций.
Как манипулятивно вы пытаетесь заставить нас думать, что ИМЕННО за государственные деньги компания финансировала строительство новых мощностей.
По-перше - нефіг рахувати чужі гроші, я від цієї совкової звички позбувся ще в совкові часи. По-друге - бізнес не буває завжди прибутковим, завтра ціни на курятину можуть впасти, чи затрати зростуть, хто буде платити людям зарплату - Ви? Тим паче, що, без дотацій, агробізнес доволі ризикований.
Я вже казав - Косюк отримує забагато дотацій, але наступна влада йому, скоріше за все, взагалі нічого не дасть. В середньому буде нормально.
Во-первых, деньги это наши, с наших налогов уплоченных. И если вы считаете, что спрашивать в демократической стране, куда тратятся наши деньги - это совок? Во-вторых, надеюсь, что новая власть не только не даст, но и заберет неконкурентно полученное. Страна у нас демократическая, народ поддержит