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В Україні зібрали рекордний врожай горіхів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 січ, 2019 10:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні цьогоріч зібрали понад 120 тисяч тонн цінного продукту.
Дивися повний текст В Україні зібрали рекордний врожай горіхів
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