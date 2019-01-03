Експерти склали рейтинг машин, які найчастіше відвідували автомайстерні в цьому році.
Дивися повний текст Які авто українці ремонтують найчастіше.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Які авто українці ремонтують найчастіше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які авто українці ремонтують найчастіше.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:56
|