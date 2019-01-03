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Які авто українці
ремонтують найчастіше

Які авто українці ремонтують найчастіше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36

Які авто українці ремонтують найчастіше

Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали рейтинг машин, які найчастіше відвідували автомайстерні в цьому році.

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R2
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Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
mishakrutas30
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:56

  mishakrutas30 написав:Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.


тому що вітчизняного в-ва це не авто, а корита:-)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:39

Україна не має власного автомобільного виробництва.
Рено - *івно, а Дача - брат його.
Omega
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