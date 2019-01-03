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Які авто українці ремонтують найчастіше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали рейтинг машин, які найчастіше відвідували автомайстерні в цьому році.
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R2
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Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
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mishakrutas30
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Додано: Суб 05 січ, 2019 11:56
mishakrutas30 написав:
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
тому що вітчизняного в-ва це не авто, а корита:-)
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jump
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:39
Україна не має власного автомобільного виробництва.
Рено - *івно, а Дача - брат його.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:55
mishakrutas30 написав:
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
CARandDRIVE имеет три отдела: в Хьюстоне,Женеве и Москве. Естественно, что опросы проводились в местных автосервисах. Непонятно, каким боком тут лепится заголовок "Які авто українці ремонтують найчастіше" ?
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warlamp
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