RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які авто українці
ремонтують найчастіше

Які авто українці ремонтують найчастіше
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36

Які авто українці ремонтують найчастіше

Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали рейтинг машин, які найчастіше відвідували автомайстерні в цьому році.

Дивися повний текст Які авто українці ремонтують найчастіше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86519
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36

Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
mishakrutas30
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 11:56

  mishakrutas30 написав:Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.


тому що вітчизняного в-ва це не авто, а корита:-)
jump
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 18.08.09
Подякував: 66 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:39

Україна не має власного автомобільного виробництва.
Рено - *івно, а Дача - брат його.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:55

  mishakrutas30 написав:Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.


CARandDRIVE имеет три отдела: в Хьюстоне,Женеве и Москве. Естественно, что опросы проводились в местных автосервисах. Непонятно, каким боком тут лепится заголовок "Які авто українці ремонтують найчастіше" ?
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 13.03.15
Подякував: 148 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:38

Фрилансеру Gazeta.уа заплатила на пачку сигарет он и натоптал шопопало, а финанс эту чушь перепостил не глядя, очевидно тоже не много платят.
adikali
 
Повідомлень: 696
З нами з: 14.03.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:51

  mishakrutas30 написав:Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.


Ремонту не подлежат. :mrgreen:
Знакомый когда-то купил сенс - гарантия 50 тысяч, машина начала разваливаться на 53-й тысяче - коробка, ходовая, двигло...в общем, все.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8263
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 1689 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:09

З рейтингів продажів, українці купують в автосалонах переважно зовсім інші авто. Чомусь не вірю, що вони їх не ремонтують до 11 років...
fler
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 07.08.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:40

Что цыгане с жабоедами собрали, то и разваливается.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6410
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 07:26

Хоть я и фанат японцев. Но реношки- отличные машины. На прошлой работе были логаны, дастеры, кенги. Эксплуатировались и в хвост, и в гриву. Только плановое ТО и никаких проблем. Пробеги за сотню уходили. Так что фигня в статье какая-то
SMOKE
 
Повідомлень: 3852
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Укравтопромі оприлюднили рейтинг нових авто, які...
R2 » П'ят 04 січ, 2019 09:13
2 94
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 20:30
max_us_ua
За останні 23 роки українці відчувають себе... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 03 січ, 2019 09:01
73 4413
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 19:08
EKO
Українці будуть отримувати кредити по-новому 1, 2
R2 » Чет 03 січ, 2019 13:31
12 603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 18:10
semenoh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5719)
06.01.2019 07:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.