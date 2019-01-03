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Які авто українці ремонтують найчастіше
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Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали рейтинг машин, які найчастіше відвідували автомайстерні в цьому році.
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R2
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Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
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mishakrutas30
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Додано: Суб 05 січ, 2019 11:56
mishakrutas30 написав:
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
тому що вітчизняного в-ва це не авто, а корита:-)
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jump
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:39
Україна не має власного автомобільного виробництва.
Рено - *івно, а Дача - брат його.
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Omega
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Додано: Суб 05 січ, 2019 14:55
mishakrutas30 написав:
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
CARandDRIVE имеет три отдела: в Хьюстоне,Женеве и Москве. Естественно, что опросы проводились в местных автосервисах. Непонятно, каким боком тут лепится заголовок "Які авто українці ремонтують найчастіше" ?
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Додано: Суб 05 січ, 2019 16:38
Фрилансеру Gazeta.уа заплатила на пачку сигарет он и натоптал шопопало, а финанс эту чушь перепостил не глядя, очевидно тоже не много платят.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:51
mishakrutas30 написав:
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
Ремонту не подлежат.
Знакомый когда-то купил сенс - гарантия 50 тысяч, машина начала разваливаться на 53-й тысяче - коробка, ходовая, двигло...в общем, все.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 18:09
З рейтингів продажів, українці купують в автосалонах переважно зовсім інші авто. Чомусь не вірю, що вони їх не ремонтують до 11 років...
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Додано: Суб 05 січ, 2019 22:40
Что цыгане с жабоедами собрали, то и разваливается.
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Ratatui
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Додано: Нед 06 січ, 2019 07:26
Хоть я и фанат японцев. Но реношки- отличные машины. На прошлой работе были логаны, дастеры, кенги. Эксплуатировались и в хвост, и в гриву. Только плановое ТО и никаких проблем. Пробеги за сотню уходили. Так что фигня в статье какая-то
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