Експерти склали рейтинг машин, які найчастіше відвідували автомайстерні в цьому році.
Дивися повний текст Які авто українці ремонтують найчастіше.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Які авто українці ремонтують найчастіше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які авто українці ремонтують найчастіше.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:36
Дивно, що в цьому списку не має автомобілів вітчизняного виробництва.
Додано: Суб 05 січ, 2019 11:56
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:39
Україна не має власного автомобільного виробництва.
Рено - *івно, а Дача - брат його.
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:55
Додано: Суб 05 січ, 2019 16:38
Фрилансеру Gazeta.уа заплатила на пачку сигарет он и натоптал шопопало, а финанс эту чушь перепостил не глядя, очевидно тоже не много платят.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:51
Додано: Суб 05 січ, 2019 18:09
З рейтингів продажів, українці купують в автосалонах переважно зовсім інші авто. Чомусь не вірю, що вони їх не ремонтують до 11 років...
Додано: Нед 06 січ, 2019 07:26
Хоть я и фанат японцев. Но реношки- отличные машины. На прошлой работе были логаны, дастеры, кенги. Эксплуатировались и в хвост, и в гриву. Только плановое ТО и никаких проблем. Пробеги за сотню уходили. Так что фигня в статье какая-то
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:22
Я не фанат машин всяких там, поэтому нет никакой предубежденности в отношении какой-то конкретной марки. Из личного опыта, пусть и небольшого для себя сделал такие выводы.
1. Французы не поражают и не захватывают дух. Такие себе середнячки во всем. Цена -качество у них завышены. Ломаются чаще, чем хочется. Но поломки мелкие как у жигулей. В качестве рабочих машин не очень подходят, так как хрупкие, на ходу не стоят как влитые и ощущения недомашины почему то присутствуют. Наше топливо подходит.
2. Японцы могут поразить отточенностью технологий изготовления, выверенными расчетами, простотой. Цена - качество у них заметно ниже, не смотря на отпускные цены. В качестве рабочей машины - идеальны, так как всегда готовы работать. Поломки редкие, даже мелкие. Наше топливо им подходит.
3. Немцы как захватывают дух, так и разочаровывают своей мелочностью. Стали слишком сложными в технологиях и поэтому надежность их в последнее время начала реально разочаровывать. Цена - качество уступает японцам, но превосходит французов. В качестве рабочих машин середнячки. Наше топливо им не по вкусу.
4. Американцы просто интересны. Они технологичны, большие, сделаны как рабочие машины, практичность у них высокая, а цена доступная и демократичная. Ломаются реже, чем французы и чуть реже, чем немцы. Уступают японцам по доступности автозапчастей. Цена - качество имеет самое низкое значение за исключением такого момента, что потребление топлива высокое из-за объемных моторов.
Получается, что японцы самый оптимальный вариант почему-то. А среди японцев лучшая как всегда Тойота по соотношению цена - качество. На втором месте американцы.
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