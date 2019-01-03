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ремонтують найчастіше

Які авто українці ремонтують найчастіше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:30

  buratinyo написав:
  SMOKE написав:Хоть я и фанат японцев. Но реношки- отличные машины. На прошлой работе были логаны, дастеры, кенги. Эксплуатировались и в хвост, и в гриву. Только плановое ТО и никаких проблем. Пробеги за сотню уходили. Так что фигня в статье какая-то


Я не фанат машин всяких там, поэтому нет никакой предубежденности в отношении какой-то конкретной марки. Из личного опыта, пусть и небольшого для себя сделал такие выводы.
1. Французы не поражают и не захватывают дух. Такие себе середнячки во всем. Цена -качество у них завышены. Ломаются чаще, чем хочется. Но поломки мелкие как у жигулей. В качестве рабочих машин не очень подходят, так как хрупкие, на ходу не стоят как влитые и ощущения недомашины почему то присутствуют. Наше топливо подходит.

2. Японцы могут поразить отточенностью технологий изготовления, выверенными расчетами, простотой. Цена - качество у них заметно ниже, не смотря на отпускные цены. В качестве рабочей машины - идеальны, так как всегда готовы работать. Поломки редкие, даже мелкие. Наше топливо им подходит.

3. Немцы как захватывают дух, так и разочаровывают своей мелочностью. Стали слишком сложными в технологиях и поэтому надежность их в последнее время начала реально разочаровывать. Цена - качество уступает японцам, но превосходит французов. В качестве рабочих машин середнячки. Наше топливо им не по вкусу.

4. Американцы просто интересны. Они технологичны, большие, сделаны как рабочие машины, практичность у них высокая, а цена доступная и демократичная. Ломаются реже, чем французы и чуть реже, чем немцы. Уступают японцам по доступности автозапчастей. Цена - качество имеет самое низкое значение за исключением такого момента, что потребление топлива высокое из-за объемных моторов.

Получается, что японцы самый оптимальный вариант почему-то. А среди японцев лучшая как всегда Тойота по соотношению цена - качество. На втором месте американцы.

а если на Американца газ поставить ?
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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