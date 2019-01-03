Які авто українці ремонтують найчастіше

buratinyo написав:

SMOKE написав: Хоть я и фанат японцев. Но реношки- отличные машины. На прошлой работе были логаны, дастеры, кенги. Эксплуатировались и в хвост, и в гриву. Только плановое ТО и никаких проблем. Пробеги за сотню уходили. Так что фигня в статье какая-то Хоть я и фанат японцев. Но реношки- отличные машины. На прошлой работе были логаны, дастеры, кенги. Эксплуатировались и в хвост, и в гриву. Только плановое ТО и никаких проблем. Пробеги за сотню уходили. Так что фигня в статье какая-то

Я не фанат машин всяких там, поэтому нет никакой предубежденности в отношении какой-то конкретной марки. Из личного опыта, пусть и небольшого для себя сделал такие выводы.1. Французы не поражают и не захватывают дух. Такие себе середнячки во всем. Цена -качество у них завышены. Ломаются чаще, чем хочется. Но поломки мелкие как у жигулей. В качестве рабочих машин не очень подходят, так как хрупкие, на ходу не стоят как влитые и ощущения недомашины почему то присутствуют. Наше топливо подходит.2. Японцы могут поразить отточенностью технологий изготовления, выверенными расчетами, простотой. Цена - качество у них заметно ниже, не смотря на отпускные цены. В качестве рабочей машины - идеальны, так как всегда готовы работать. Поломки редкие, даже мелкие. Наше топливо им подходит.3. Немцы как захватывают дух, так и разочаровывают своей мелочностью. Стали слишком сложными в технологиях и поэтому надежность их в последнее время начала реально разочаровывать. Цена - качество уступает японцам, но превосходит французов. В качестве рабочих машин середнячки. Наше топливо им не по вкусу.4. Американцы просто интересны. Они технологичны, большие, сделаны как рабочие машины, практичность у них высокая, а цена доступная и демократичная. Ломаются реже, чем французы и чуть реже, чем немцы. Уступают японцам по доступности автозапчастей. Цена - качество имеет самое низкое значение за исключением такого момента, что потребление топлива высокое из-за объемных моторов.Получается, что японцы самый оптимальный вариант почему-то. А среди японцев лучшая как всегда Тойота по соотношению цена - качество. На втором месте американцы.