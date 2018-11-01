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У США ускладнили процедуру
відкриття робочих віз

У США ускладнили процедуру відкриття робочих віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:00

У США ускладнили процедуру відкриття робочих віз

Пропонуємо до обговорення:
Американці стали менше потребувати некваліфікованої робочої сили і скорочують приплив в країну мігрантів-робітників.

Дивися повний текст У США ускладнили процедуру відкриття робочих віз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:00

По перше, робочі візи H1B не розігруються в лотереї Diversity Immigrant Visa. Імміграційна лотерея Diversity Visa Lottery (вона ж у народі "Лотерея Green Card") не має нічого спільного із неімміграційними робочими візами H1B, які видають по квоті. По друге, Н1В не видається некваліфікованим робітникам, для її отримання потрібна освіта або досвід роботи. Для некваліфікованих робітників є віза EB3. Автори хоч трохи пробували розібратися в суті?
NetSerpent
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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