Протягом 2018 року співробітникам Державної прикордонної служби України пропонували 775 разів неправомірну вигоду.
Дивися повний текст Прикордонникам 2018 року пропонували хабарі близько 800 разів.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:29
Прикордонникам 2018 року пропонували хабарі близько 800...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прикордонникам 2018 року пропонували хабарі близько 800 разів.
Додано: Суб 05 січ, 2019 17:29
800 -это количество отказов от взятки,а сколько взяток "прошло"?Поэтому общая сумма "предложений" будет,как минимум на три порядка больше.
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