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Прикордонникам 2018 року
пропонували хабарі близько 800...

Прикордонникам 2018 року пропонували хабарі близько 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:29

Прикордонникам 2018 року пропонували хабарі близько 800...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2018 року співробітникам Державної прикордонної служби України пропонували 775 разів неправомірну вигоду.

Дивися повний текст Прикордонникам 2018 року пропонували хабарі близько 800 разів.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:29

800 -это количество отказов от взятки,а сколько взяток "прошло"?Поэтому общая сумма "предложений" будет,как минимум на три порядка больше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:18

sena_2008atp Это мелкие суммы от "левых" людей. Там система работает как часы, деньги льются рекой :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:27

... в день.
Imp
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