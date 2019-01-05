|
|
2019 року змінюються умови вступу до вишів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.
Дивися повний текст 2019 року змінюються умови вступу до вишів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86520
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:14
за 16 років в сумі навчання 10 реформ пережив...молодці
-
vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему