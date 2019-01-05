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2019 року змінюються
умови вступу до вишів

2019 року змінюються умови вступу до вишів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:14

2019 року змінюються умови вступу до вишів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.

Дивися повний текст 2019 року змінюються умови вступу до вишів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:14

за 16 років в сумі навчання 10 реформ пережив...молодці
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:19

А там опять придёт новая банда и в 2020 опять всё по новому. :mrgreen:
Ratatui
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