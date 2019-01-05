В Україні набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.
Дивися повний текст 2019 року змінюються умови вступу до вишів.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 19:14
2019 року змінюються умови вступу до вишів
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Дивися повний текст 2019 року змінюються умови вступу до вишів.
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