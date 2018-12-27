«Агітаційні піраміди» зі скупки голосів на президентських виборах вже розвинені по всій Україні, зазначає ескперт.
Дивися повний текст Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на вибори понад $20-30 млн - експерт.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 19:19
Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на...
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Дивися повний текст Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на вибори понад $20-30 млн - експерт.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:19
20-30 миллионов что-то решат? Да действующей власти придется вкидывать до миллиарда и больше, чтобы остаться. Других механизмов просто нет после таких убийственных для Украины 5 лет. А возьмут они это с повышенных тарифов на газ и коммуналку.
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