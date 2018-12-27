RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рейтингові кандидати в
президенти готові витратити на...

Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:19

Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на...

Пропонуємо до обговорення:
«Агітаційні піраміди» зі скупки голосів на президентських виборах вже розвинені по всій Україні, зазначає ескперт.

Дивися повний текст Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на вибори понад $20-30 млн - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86518
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:19

20-30 миллионов что-то решат? Да действующей власти придется вкидывать до миллиарда и больше, чтобы остаться. Других механизмов просто нет после таких убийственных для Украины 5 лет. А возьмут они это с повышенных тарифов на газ и коммуналку.
ygn
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 19.02.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США готові інвестувати в ГТС мільярди - Коболєв 1, 2, 3
R2 » Суб 29 гру, 2018 20:38
22 1117
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 16:06
Kudrjavuy
Українці готові витрачати гроші на великі покупки -...
R2 » Нед 30 гру, 2018 00:55
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 00:56
Moimir
У НБУ повідомили, в якому випадку готові знизити ключову...
R2 » Сер 26 гру, 2018 16:29
4 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 16:35
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (214)
05.01.2019 19:47
ПУМБ (21742)
05.01.2019 19:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.