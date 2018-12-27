Рейтингові кандидати в президенти готові витратити на...

Додано: Нед 06 січ, 2019 13:40

единственное что должен знать каждый избиратель это голосовать за того кто нравиться НЕ обращая внимания на рейтинг опросы и прочую чушь ... нравиться допустим какой-то никому не известный условный "голопольский" за него и голосуй ... а нет все внушат НЕ проходной ... ну а так 99,99% народа достойны того кандидата которого выберут

Когда народ после "оранжевой революции" и ее лозунгов ( Зека на нары) проголосовал за Януковича .... я потерял всякую веру в адекватность народа который по сути стадо ... И вы верите что стаду дадут решать кто будет Пастухом ? и Вы верите что тот Пастух которого вам показывают настоящий ? Этот цирк - Выборы они для стада ... Я уверен что дали бы сейчас Януковичу балатироватся он бы вышел во второй тур или победил бы в первом !

А так как сам общаюсь с народ ...такого уровня лени и тупости еще поискать 99% ленятся написать свою фамилию с Большой буквы !

взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(