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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:27

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Пропонуємо до обговорення:
Більш ніж половина українців в 2018 році відчула погіршення свого матеріального становища.

Дивися повний текст Понад 50% українців відчули погіршення матеріального становища за 2018 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 19:27

Ситуация с 2018-м не однобокая - 1-е и 2-е полугодие различаются достаточно радикально.

Если весной и летом отмечалось снижение темпов инфляции (всего 4% с января по август), то за одну только осень вследствие одновременного действия 3-х факторов - сезонного, снижения курса гривны до 28 за доллар и существенного поднятия цен на газ и сопутствующие услуги - имеем более 5%, а с декабрем будет все 7% (Госстат пока не публиковал декабрь).

Вместе с этим падает темп прироста средней зарплаты - если в апреле в годовом исчислении это было + 27% (1 - 8480 / 6659), то в ноябре - уже +22% (1- 9161 / 7479).

В целом за год, объективно, материальное положение незначительно улучшилось, но с 4-го квартала отмечается "резкое снижение темпов улучшения", если так можно выразиться ))) Поэтому население, опрошенное в декабре, и отвечает, как отвечает...

В 2019-м, вероятно, материальное положение либо останется неизменным к 2018-му, либо немного снизится - темп прироста зарплат сильно уменьшится (НБУ прогнозирует увеличение номимальной на 12%), а темпы инфляции - возрастут. К началу 2020-го по анти-социальной (и на самом деле - анти-экономической тоже) договоренности с МВФ необходимо достичь т.н. импортного паритета по ценам на газ для населения, что значит увеличение от текущего уже повышенного уровня еще на 45-50% (с 8,55 грн до 12-13 грн за кубометр). И это при стабильности курса гривны...

https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2018
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:23

  zРадио написав:Ситуация с 2018-м не однобокая - 1-е и 2-е полугодие различаются достаточно радикально.

В целом за год, объективно, материальное положение незначительно улучшилось, но с 4-го квартала отмечается "резкое снижение темпов улучшения", если так можно выразиться ))) Поэтому население, опрошенное в декабре, и отвечает, как отвечает...


Все неоднозначно. По нашему региону, реальные данные, если не брать во внимание ИТ-сферу, то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет. Обслуживающий персонал инженера-4050 чистыми, зав. лабораториями - 5100 чистыми, по библиотечному персоналу главный - 4600, I кат.- 4200, причем за год была индексация на 82 грн., в декабре. Каждый раз, как происходит повышение минималки, то по данным категориям в образовании у нас срезают на 25% так называемую "Юличкину надбавку", 100% которой было примерно 1500-1600. С лета обещают совсем ликвидировать. Т.е. материаьное положение не увеличивается, а уменьшается, если два - три года назад подобный уровень еще со большим скрипом можно было как то характеризовать, то сейчас подобное просто неадекватно.
В частной фирме зарплаты от 8000 до 14000 из имеющихся данных. Но так как город не большой, то думаю понятно, что вариантов выбора не много.
Вот такое оно улучшение по Госстату, в некоторых сферах.
Black Jack - White Business
ruvex
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