Більш ніж половина українців в 2018 році відчула погіршення свого матеріального становища.
Дивися повний текст Понад 50% українців відчули погіршення матеріального становища за 2018 рік.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 19:27
Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 50% українців відчули погіршення матеріального становища за 2018 рік.
Додано: Суб 05 січ, 2019 19:27
Ситуация с 2018-м не однобокая - 1-е и 2-е полугодие различаются достаточно радикально.
Если весной и летом отмечалось снижение темпов инфляции (всего 4% с января по август), то за одну только осень вследствие одновременного действия 3-х факторов - сезонного, снижения курса гривны до 28 за доллар и существенного поднятия цен на газ и сопутствующие услуги - имеем более 5%, а с декабрем будет все 7% (Госстат пока не публиковал декабрь).
Вместе с этим падает темп прироста средней зарплаты - если в апреле в годовом исчислении это было + 27% (1 - 8480 / 6659), то в ноябре - уже +22% (1- 9161 / 7479).
В целом за год, объективно, материальное положение незначительно улучшилось, но с 4-го квартала отмечается "резкое снижение темпов улучшения", если так можно выразиться ))) Поэтому население, опрошенное в декабре, и отвечает, как отвечает...
В 2019-м, вероятно, материальное положение либо останется неизменным к 2018-му, либо немного снизится - темп прироста зарплат сильно уменьшится (НБУ прогнозирует увеличение номимальной на 12%), а темпы инфляции - возрастут. К началу 2020-го по анти-социальной (и на самом деле - анти-экономической тоже) договоренности с МВФ необходимо достичь т.н. импортного паритета по ценам на газ для населения, что значит увеличение от текущего уже повышенного уровня еще на 45-50% (с 8,55 грн до 12-13 грн за кубометр). И это при стабильности курса гривны...
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:23
Все неоднозначно. По нашему региону, реальные данные, если не брать во внимание ИТ-сферу, то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет. Обслуживающий персонал инженера-4050 чистыми, зав. лабораториями - 5100 чистыми, по библиотечному персоналу главный - 4600, I кат.- 4200, причем за год была индексация на 82 грн., в декабре. Каждый раз, как происходит повышение минималки, то по данным категориям в образовании у нас срезают на 25% так называемую "Юличкину надбавку", 100% которой было примерно 1500-1600. С лета обещают совсем ликвидировать. Т.е. материаьное положение не увеличивается, а уменьшается, если два - три года назад подобный уровень еще со большим скрипом можно было как то характеризовать, то сейчас подобное просто неадекватно.
В частной фирме зарплаты от 8000 до 14000 из имеющихся данных. Но так как город не большой, то думаю понятно, что вариантов выбора не много.
Вот такое оно улучшение по Госстату, в некоторых сферах.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:49
Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
Сначала улучшилось а потом стремительно ухудшилось - цены выросли, это жесть просто.
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:51
Ну я оперировал не личным опытом, а данными Госстата. В кругу моих друзей и коллег повышение зарплат минимальное, но при этом размер оплаты находится на существенно более высоком уровне, чем средний по статистике (Киев, преимущественно не IT).
Я представлял себе, что рост сконцентрирован в 2-х сегментах - низких зарплат (до 10 тыс грн), и гигантских зарплат (более 100 тыс грн). Но вы говорите, что в сегменте низких роста не наблюдается, по крайней мере по вашему опыту.
Не исключаю, что Госстат может и привирать. Тем не менее других статистических данных все равно нет. Порталы поиска работы дают вообще полную ахинею, на которой анализ построить невозможно.
Если судить по розничному товарообороту, то он вырос за год на 14% при официальной инфляции около 10,5% (около, потому что период не закрыт). Соответственно, по расходам благосостояние слегка увеличилось, или по крайней мере не уменьшилось.
С другой стороны, расходы - это не доходы. И покрываться они могли возросшими переводами из-за рубежа от трудовых эмигрантов оставшимся семьям, и старыми валютными заначными...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 05 січ, 2019 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:52
А зачем эти люди там работают? Выучить английский на intermediate/upper-intermediate и какую-то джаву не намного сложнее чем матан, причем математический бекграунд сильно поможет. Если человек гуманитарий, то тот же английский и системы тестирования или программы для дизайна (хоть это более низшая категория чем разработчики). Со старта будет уже 6500, правда первый год придется впахивать по 12 часов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:58
Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 05 січ, 2019 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:59
ИМХО, матан сложнее программирования, сложнее даже архитектурирования. Но то таке.
В своей аргументации вы полностью исключаете фактор неденежной мотивации и интересов. Ну не все хотят быть ИТ-шниками - это нормально и природно! При этом достойный уровень оплаты труда в Украине существует только для ИТ-шников и ТОПов крупных компаний.
Если у человека не лежит к ИТ и не лежит к взяточничеству/мошенничеству (еще одна "отрасть" с возможностью обогащения), то в большинстве случаев ему уготована участь "чемодан-аэропорт-хорошая страна". ТОПами и предпринимателями становятся не все даже при наличии нужной мотивации...
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:10
Можно только зная английский, на переводах или копирайтинге получать $1000-2000, и не перерабатывать.
Так у украинцев преимущество, могут на заработки ездить. А европейцам ездить некуда. Обычные работники в Европе живут в нищете. Лучшее, что они могут придумать со своей нищенской зарплатой, это ездить на отдых в дешёвые страны, вроде Болгарии, где их зарплата в абсолютном выражении выглядит космической. А на родине, экономят даже на продуктах
Додано: Суб 05 січ, 2019 21:29
Что-то вы какую-то грустную перспективу для нашего движения в ЕС описали.
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