Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Додано: Суб 05 січ, 2019 19:27

Ситуация с 2018-м не однобокая - 1-е и 2-е полугодие различаются достаточно радикально.Если весной и летом отмечалось снижение темпов инфляции (всего 4% с января по август), то за одну только осень вследствие одновременного действия 3-х факторов - сезонного, снижения курса гривны до 28 за доллар и существенного поднятия цен на газ и сопутствующие услуги - имеем более 5%, а с декабрем будет все 7% (Госстат пока не публиковал декабрь).Вместе с этим падает темп прироста средней зарплаты - если в апреле в годовом исчислении это было + 27% (1 - 8480 / 6659), то в ноябре - уже +22% (1- 9161 / 7479).В целом за год, объективно, материальное положение незначительно улучшилось, но с 4-го квартала отмечается "резкое снижение темпов улучшения", если так можно выразиться ))) Поэтому население, опрошенное в декабре, и отвечает, как отвечает...В 2019-м, вероятно, материальное положение либо останется неизменным к 2018-му, либо немного снизится - темп прироста зарплат сильно уменьшится (НБУ прогнозирует увеличение номимальной на 12%), а темпы инфляции - возрастут. К началу 2020-го по анти-социальной (и на самом деле - анти-экономической тоже) договоренности с МВФ необходимо достичь т.н. импортного паритета по ценам на газ для населения, что значит увеличение от текущего уже повышенного уровня еще на 45-50% (с 8,55 грн до 12-13 грн за кубометр). И это при стабильности курса гривны...