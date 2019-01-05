Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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ruvex написав:Доцент от 6500 если повезет. Обслуживающий персонал инженера-4050 чистыми, зав. лабораториями - 5100 чистыми, по библиотечному персоналу главный - 4600, I кат.- 4200, причем за год была индексация на 82 грн., в декабре.
А зачем эти люди там работают? Выучить английский на intermediate/upper-intermediate и какую-то джаву не намного сложнее чем матан, причем математический бекграунд сильно поможет. Если человек гуманитарий, то тот же английский и системы тестирования или программы для дизайна (хоть это более низшая категория чем разработчики). Со старта будет уже 6500, правда первый год придется впахивать по 12 часов.
ИМХО, матан сложнее программирования, сложнее даже архитектурирования. Но то таке.
В своей аргументации вы полностью исключаете фактор неденежной мотивации и интересов. Ну не все хотят быть ИТ-шниками - это нормально и природно! При этом достойный уровень оплаты труда в Украине существует только для ИТ-шников и ТОПов крупных компаний.
Если у человека не лежит к ИТ и не лежит к взяточничеству/мошенничеству (еще одна "отрасть" с возможностью обогащения), то в большинстве случаев ему уготована участь "чемодан-аэропорт-хорошая страна". ТОПами и предпринимателями становятся не все даже при наличии нужной мотивации...
И вопрос даже не в желании и даже не в том, что у всех разные способности. Странно, что нарисована черта - программист или вакуум. Других сфер в жизни якобы не существует. У человека дети не ходят в школу, в тот же ВУЗ, в садик, в магазин и т.д. Все очерчено кругом - программист или ИТ, ТОЧКА. А вот найти хорошего радиоэлектронщика сейчас задача не из тривиальных.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 05 січ, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:И вопрос даже не в желании и даже не в том, что у всех разные способности. Странно, что нарисована черта - программист или вакуум. Других сфер в жизни якобы не существует. У человека дети не ходят в школу, в тот же ВУЗ, в садик, в магазин и т.д. Все очерчено кругом - программист или ИТ, ТОЧКА.
Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь). Так что создание класса с высокими доходами внутри страны выгодно скажется на всех остальных. IT-шников вполне может в Украине и быть 5 млн, рынок выдержит, все остальные смогут работать по призванию, но уже на более серьезную зарплату.