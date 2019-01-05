Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Додано: Суб 05 січ, 2019 22:19

safonovstanislav написав: ruvex написав: то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет. то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет.

Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате

Я об официальной сетке, Вы несколько о другом, о том, что сейчас вывели в ранг и нормализовали, считай "узаконили".Так вот обратная сторона подобного (одна из причин), что все подобные сдачи оптом, фиктивные дипломные и прочее изготавливаемые прямо на кафедрах приводит к тому, что идет отток студентов, желающих получить образование, а не диплом, как это не странно звучит. Нет систем в природе, которые не имеет обратной связи. И обратная связь уже влияет, в количестве иностранных студентов, их становится меньше от года в год в геометрической прогрессии, единичные случаи есть студентов из Белоруссии.Не исключением являются и студенты украинские в текущем году по элитному некогда ВУЗу поступающих на 1 курс было 800 человек в противоположность прошлому году их было 1500. Не говоря уже о том, что 15 лет назад студентов было около 8000.Подобный подход к обучению не является единственной причиной подобного, второй немаловажной причиной есть сложность или невозможность устройства по специальности из-за отсутствия предприятий, учреждений и т.д.В конечном итоге подобное приведет к тому, что образование нужно будет восстанавливать с нуля. Предпосылки к этому есть, один из ВУЗов единственный в направлении нефти и газа в стране, который отметил свое 50-летие имеет шанс уйти к истокам и стать филиалом Львовской политехники.