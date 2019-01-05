Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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ruvex написав:Доцент от 6500 если повезет. Обслуживающий персонал инженера-4050 чистыми, зав. лабораториями - 5100 чистыми, по библиотечному персоналу главный - 4600, I кат.- 4200, причем за год была индексация на 82 грн., в декабре.
А зачем эти люди там работают? Выучить английский на intermediate/upper-intermediate и какую-то джаву не намного сложнее чем матан, причем математический бекграунд сильно поможет. Если человек гуманитарий, то тот же английский и системы тестирования или программы для дизайна (хоть это более низшая категория чем разработчики). Со старта будет уже 6500, правда первый год придется впахивать по 12 часов.
ИМХО, матан сложнее программирования, сложнее даже архитектурирования. Но то таке.
В своей аргументации вы полностью исключаете фактор неденежной мотивации и интересов. Ну не все хотят быть ИТ-шниками - это нормально и природно! При этом достойный уровень оплаты труда в Украине существует только для ИТ-шников и ТОПов крупных компаний.
Если у человека не лежит к ИТ и не лежит к взяточничеству/мошенничеству (еще одна "отрасть" с возможностью обогащения), то в большинстве случаев ему уготована участь "чемодан-аэропорт-хорошая страна". ТОПами и предпринимателями становятся не все даже при наличии нужной мотивации...
И вопрос даже не в желании и даже не в том, что у всех разные способности. Странно, что нарисована черта - программист или вакуум. Других сфер в жизни якобы не существует. У человека дети не ходят в школу, в тот же ВУЗ, в садик, в магазин и т.д. Все очерчено кругом - программист или ИТ, ТОЧКА. А вот найти хорошего радиоэлектронщика сейчас задача не из тривиальных.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 05 січ, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:И вопрос даже не в желании и даже не в том, что у всех разные способности. Странно, что нарисована черта - программист или вакуум. Других сфер в жизни якобы не существует. У человека дети не ходят в школу, в тот же ВУЗ, в садик, в магазин и т.д. Все очерчено кругом - программист или ИТ, ТОЧКА.
Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь). Так что создание класса с высокими доходами внутри страны выгодно скажется на всех остальных. IT-шников вполне может в Украине и быть 5 млн, рынок выдержит, все остальные смогут работать по призванию, но уже на более серьезную зарплату.
ruvex написав:то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет.
Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате
Я об официальной сетке, Вы несколько о другом, о том, что сейчас вывели в ранг и нормализовали, считай "узаконили". Так вот обратная сторона подобного (одна из причин), что все подобные сдачи оптом, фиктивные дипломные и прочее изготавливаемые прямо на кафедрах приводит к тому, что идет отток студентов, желающих получить образование, а не диплом, как это не странно звучит. Нет систем в природе, которые не имеет обратной связи. И обратная связь уже влияет, в количестве иностранных студентов, их становится меньше от года в год в геометрической прогрессии, единичные случаи есть студентов из Белоруссии. Не исключением являются и студенты украинские в текущем году по элитному некогда ВУЗу поступающих на 1 курс было 800 человек в противоположность прошлому году их было 1500. Не говоря уже о том, что 15 лет назад студентов было около 8000. Подобный подход к обучению не является единственной причиной подобного, второй немаловажной причиной есть сложность или невозможность устройства по специальности из-за отсутствия предприятий, учреждений и т.д. В конечном итоге подобное приведет к тому, что образование нужно будет восстанавливать с нуля. Предпосылки к этому есть, один из ВУЗов единственный в направлении нефти и газа в стране, который отметил свое 50-летие имеет шанс уйти к истокам и стать филиалом Львовской политехники.
AlifeSoft написав:Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь). Так что создание класса с высокими доходами внутри страны выгодно скажется на всех остальных. IT-шников вполне может в Украине и быть 5 млн, рынок выдержит, все остальные смогут работать по призванию, но уже на более серьезную зарплату.
Не каждому желающему суждено стать президентом, но это не означает, что в стране вторая ниша должна быть из нищих.
AlifeSoft написав:Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь). Так что создание класса с высокими доходами внутри страны выгодно скажется на всех остальных. IT-шников вполне может в Украине и быть 5 млн, рынок выдержит, все остальные смогут работать по призванию, но уже на более серьезную зарплату.
Не каждому желающему суждено стать президентом, но это не означает, что в стране вторая ниша должна быть из нищих.
По исследованиям каждый IT-шник в Украине кормит еще около 4-х человек.
AlifeSoft написав:Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь). Так что создание класса с высокими доходами внутри страны выгодно скажется на всех остальных. IT-шников вполне может в Украине и быть 5 млн, рынок выдержит, все остальные смогут работать по призванию, но уже на более серьезную зарплату.
Не каждому желающему суждено стать президентом, но это не означает, что в стране вторая ниша должна быть из нищих.
По исследованиям каждый IT-шник в Украине кормит еще около 4-х человек.
С учетом крайне молодого среднего возраста украинских ИТ-шников (DOU говорит, что 72% моложе 30 лет) - это очень сомнительно. Есть ссылка на исследование, или это вы "исследовали" методом мысленного перебора знакомых ИТ-шников?