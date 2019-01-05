Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 01:31
Тьфу на всех этих социологов. Можно сказать одно, уровень роста доходов очень сильно отстает от роста затрат, а посему с чего вдруг стать счастливее, от того что стал беднее ? Порошенко, Ахметовых и им подобных мы ставим в исключения
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