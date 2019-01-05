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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:31

Тьфу на всех этих социологов. Можно сказать одно, уровень роста доходов очень сильно отстает от роста затрат, а посему с чего вдруг стать счастливее, от того что стал беднее ? Порошенко, Ахметовых и им подобных мы ставим в исключения ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:22

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

  AlifeSoft написав:По исследованиям каждый IT-шник в Украине кормит еще около 4-х человек.

Ну тут одни гуру IT собрались, а под этой статьей можно увидеть мнения обычных счастливых украинцев.
https://izvestia.kiev.ua/item/show/1136 ... yandex.com
tigr-uu
 
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