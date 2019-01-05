Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Тьфу на всех этих социологов. Можно сказать одно, уровень роста доходов очень сильно отстает от роста затрат, а посему с чего вдруг стать счастливее, от того что стал беднее ? Порошенко, Ахметовых и им подобных мы ставим в исключения