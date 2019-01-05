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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:31

Тьфу на всех этих социологов. Можно сказать одно, уровень роста доходов очень сильно отстает от роста затрат, а посему с чего вдруг стать счастливее, от того что стал беднее ? Порошенко, Ахметовых и им подобных мы ставим в исключения ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 10:54

  AlifeSoft написав: Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь). Так что создание класса с высокими доходами внутри страны выгодно скажется на всех остальных. IT-шников вполне может в Украине и быть 5 млн, рынок выдержит, все остальные смогут работать по призванию, но уже на более серьезную зарплату.


Ваши сообщения на форуме вижу уже давно и создается впечатление, что вы достаточно далеки от экономики.
В стране с населением 42 млн человек из них 25 млн трудоспособных (а с учетом данных о тредовой миграции - значительно меньше) не может быть 5 миллионов ИТ-шников - нужны учителя, продавцы, дворники, конструкторы и т. д. и т. п.
Более того, есть понятие емкости рынка. Ваши же рассуждения похожи на классику Мольера:

Ведь из морских портов, как всякий знает,
Король большие суммы извлекает,
И мысль моя - внимайте - какова,
Она проста и вместе с тем нова:
Во Франции все берега пустые
Пусть обратит король в порты морские!
Громадные он суммы соберет
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:00

  safonovstanislav написав:
  ruvex написав:то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет.

Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате


Наверное, это зависит от ВУЗа, но у меня остались знакомые, которые преподают в технических ВУЗах, и которые искренне стараются научить студентов, а не ободрать их. И у которых, что называется, душа болит за страну и за то, что с ней будет, когда нынешние студенты займут серьезные должности.
Да, они пашут в НИРах, берут дополнительные часы и не берут взяток. Никакой $1000 в месяц у них и близко нет. Общие впечатление от общения - те, кто постарше, так и будут, наверное, работать в ВУЗе, кто помладше, наверное, в конце концов уволится и пойдет в коммерческие структуры или уедет (благо, язык знают).
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:09

  Igorten написав:Тьфу на всех этих социологов. Можно сказать одно, уровень роста доходов очень сильно отстает от роста затрат, а посему с чего вдруг стать счастливее, от того что стал беднее ? Порошенко, Ахметовых и им подобных мы ставим в исключения ;)


Уровень доходов и уровень счастья сильно связаны, но одно не следует из другого. Доходы в Северной Корее не сильно большие, но счастливых людей хватает :)
Если человек верит, что он стал на шаг ближе к светлому будущему, он может быть более счастлив, чем тот, кто стал получать на 100 или на 1000 грн больше, но считает, что у него нет перспектив.
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 11:22

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

  AlifeSoft написав:По исследованиям каждый IT-шник в Украине кормит еще около 4-х человек.

Ну тут одни гуру IT собрались, а под этой статьей можно увидеть мнения обычных счастливых украинцев.
https://izvestia.kiev.ua/item/show/1136 ... yandex.com
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:21

  AlifeSoft написав:По исследованиям каждый IT-шник в Украине кормит еще около 4-х человек.

Чем кормит? Фантазиями?
Они, кроме НДС, практически ничего и платят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:23

  lapay написав:
  safonovstanislav написав:Думаете от хорошей жизни французы Париж сжигают раз в неделю?

Від непереборного бажання халяви. :)

Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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