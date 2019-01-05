Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:31
Тьфу на всех этих социологов. Можно сказать одно, уровень роста доходов очень сильно отстает от роста затрат, а посему с чего вдруг стать счастливее, от того что стал беднее ? Порошенко, Ахметовых и им подобных мы ставим в исключения
Додано: Нед 06 січ, 2019 10:54
Ваши сообщения на форуме вижу уже давно и создается впечатление, что вы достаточно далеки от экономики.
В стране с населением 42 млн человек из них 25 млн трудоспособных (а с учетом данных о тредовой миграции - значительно меньше) не может быть 5 миллионов ИТ-шников - нужны учителя, продавцы, дворники, конструкторы и т. д. и т. п.
Более того, есть понятие емкости рынка. Ваши же рассуждения похожи на классику Мольера:
Ведь из морских портов, как всякий знает,
Король большие суммы извлекает,
И мысль моя - внимайте - какова,
Она проста и вместе с тем нова:
Во Франции все берега пустые
Пусть обратит король в порты морские!
Громадные он суммы соберет
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:00
Наверное, это зависит от ВУЗа, но у меня остались знакомые, которые преподают в технических ВУЗах, и которые искренне стараются научить студентов, а не ободрать их. И у которых, что называется, душа болит за страну и за то, что с ней будет, когда нынешние студенты займут серьезные должности.
Да, они пашут в НИРах, берут дополнительные часы и не берут взяток. Никакой $1000 в месяц у них и близко нет. Общие впечатление от общения - те, кто постарше, так и будут, наверное, работать в ВУЗе, кто помладше, наверное, в конце концов уволится и пойдет в коммерческие структуры или уедет (благо, язык знают).
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:09
Уровень доходов и уровень счастья сильно связаны, но одно не следует из другого. Доходы в Северной Корее не сильно большие, но счастливых людей хватает
Если человек верит, что он стал на шаг ближе к светлому будущему, он может быть более счастлив, чем тот, кто стал получать на 100 или на 1000 грн больше, но считает, что у него нет перспектив.
Додано: Нед 06 січ, 2019 11:22
Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
Ну тут одни гуру IT собрались, а под этой статьей можно увидеть мнения обычных счастливых украинцев.
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:21
Чем кормит? Фантазиями?
Они, кроме НДС, практически ничего и платят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 06 січ, 2019 13:23
Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:09
Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
Это уже из области кручу верчу вас запутать хочу Я "верующих" не беру в расчет, я беру человека разумного, взрослого, который уже понимает что есть что.
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:15
Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:22
Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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