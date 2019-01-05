Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Додано: Нед 06 січ, 2019 11:00

safonovstanislav написав: ruvex написав: то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет. то бюджетники к примеру ВУЗов никаких улучшений не увидели. Доцент от 6500 если повезет.

Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате Там ещё и зарплату платят? Знакомый говорит, что в среднем 1000уе получает. Так он даже не в универе работает, а в УЗ рангом пониже, и не в столице. От сессии до сессии. Когда я учился, сдать сессию в универе оптом стоило около $400, или поштучно по $35 за предмет, тоже не в столице. Думаю, сейчас та же ситуация. Так, что плакаться о зарплате доцентов - это лицемерие в квадрате

Наверное, это зависит от ВУЗа, но у меня остались знакомые, которые преподают в технических ВУЗах, и которые искренне стараютсястудентов, а не ободрать их. И у которых, что называется, душа болит за страну и за то, что с ней будет, когда нынешние студенты займут серьезные должности.Да, они пашут в НИРах, берут дополнительные часы и не берут взяток. Никакой $1000 в месяц у них и близко нет. Общие впечатление от общения - те, кто постарше, так и будут, наверное, работать в ВУЗе, кто помладше, наверное, в конце концов уволится и пойдет в коммерческие структуры или уедет (благо, язык знают).