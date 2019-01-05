Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 січ, 2019 18:35
cannabis_ua написав:
Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.
Співчуваю, на всім дано зрозуміти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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