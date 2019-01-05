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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:35

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

  cannabis_ua написав:Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.

Співчуваю, на всім дано зрозуміти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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