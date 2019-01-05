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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:35

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

  cannabis_ua написав:Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.

Співчуваю, на всім дано зрозуміти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18

  Alex2007 написав:как-то не стыкуется данная новость с недавней новостью о том, что украинцы впервые за много лет чуствуют себя счастливее.
Так что получается Томос так повлиял на уровень счастья украинцев ?

Здесь нет ничего удивительного. Принцип государственной власти "Divide et impera", лучший метод управления подобным государством.
Даже элементы техник не претерпели изменений:
- создание недоверия между местными правителями;
- одобрение расходов на излишества и т.д.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:54

  lapay написав:
  cannabis_ua написав:Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.

Співчуваю, на всім дано зрозуміти. :)

Так растолкуйте. И потом сравним с французами, кто практичный и дальновидный.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00

  AlifeSoft написав:Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги.

Сидит программист, программирует на дядю. Программист ЧП. Дядя платит ему деньги.
Где 4-ре человека?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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