Співчуваю, на всім дано зрозуміти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 18:35
Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
Співчуваю, на всім дано зрозуміти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18
Здесь нет ничего удивительного. Принцип государственной власти "Divide et impera", лучший метод управления подобным государством.
Даже элементы техник не претерпели изменений:
- создание недоверия между местными правителями;
- одобрение расходов на излишества и т.д.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 07 січ, 2019 23:54
Так растолкуйте. И потом сравним с французами, кто практичный и дальновидный.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00
Сидит программист, программирует на дядю. Программист ЧП. Дядя платит ему деньги.
Где 4-ре человека?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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