Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Додано: Сер 09 січ, 2019 17:07

cannabis_ua написав: AlifeSoft написав: Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги. Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги.

Сидит программист, программирует на дядю. Программист ЧП. Дядя платит ему деньги.

Где 4-ре человека? Сидит программист, программирует на дядю. Программист ЧП. Дядя платит ему деньги.Где 4-ре человека?

Украина - очень импортозависимая страна. Все используют топливо прямо или косвенно. Без него, вы не доедете до работы и не обогреете свой дом, а в магазин не привезут хлеб. По-этому, дорог каждый доллар заведённый в страну. А на тех, кто валюту заводит в страну, получающие гривну должны молиться. Всё таки хлеб по 10 грн гораздо приятнее по цене, чем такой же хлеб по 100 грн, при неизменной зарплате. И это необязательно IT. Это может быть завод, экспортирующий продукцию, заробитчанин, который привозит доллары, или вообще иностранный турист.Гривна - это внутренняя валюта. Можно сколько угодно собирать налогов в гривне или вообще просто напечатать больше гривен, но это всё только перераспределение ресурсов.Простой пример.Есть у вас мандарин, вы можете его поделить на 4х человек по-разному, кому-то больше, кому-то меньше, кто-то кому-то заплатит налог из своей доли. Но это всё равно будет тот единственный мандарин. Если же кто-то привезёт извне ещё один мандарин, то ресурсов, которые можно поделить, уже будет больше. И неважно, каким образом этот второй мандарин вообще появился, в любом случае в выигрыше останутся все.