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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 18:35

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

  cannabis_ua написав:Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.

Співчуваю, на всім дано зрозуміти. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 21:18

  Alex2007 написав:как-то не стыкуется данная новость с недавней новостью о том, что украинцы впервые за много лет чуствуют себя счастливее.
Так что получается Томос так повлиял на уровень счастья украинцев ?

Здесь нет ничего удивительного. Принцип государственной власти "Divide et impera", лучший метод управления подобным государством.
Даже элементы техник не претерпели изменений:
- создание недоверия между местными правителями;
- одобрение расходов на излишества и т.д.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:34

  Igorten написав:
  PasserBy написав:Если человек верит, что он стал на шаг ближе к светлому будущему, он может быть более счастлив, чем тот, кто стал получать на 100 или на 1000 грн больше, но считает, что у него нет перспектив.


Это уже из области кручу верчу вас запутать хочу ;) Я "верующих" не беру в расчет, я беру человека разумного, взрослого, который уже понимает что есть что.


а какая разница, счастлив человек от того, что купил дом (пусть в ипотеку), отдал ребенка в престижный ВУЗ (пусть и в кредит), и при этом имеет возможность на Рождество поехать отдыхать в Австралию или в Альпы, или же он счастлив от того, что уверен, что нынешнее поколение советских людей будет жить коммунизме (или что его страна через 10 лет вступит в ЕС)?
И в том, и в другом случае он пашет и даже и не думает надевать какой-то там жилет и выходить на улицу протестовать.
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 23:54

  lapay написав:
  cannabis_ua написав:Не ну да. Майдан же не за понижение акцизов на бензин стоял, не за понижение налогов...
Х.з.. за что стоял майдан, французы хоть понятно чего хотят.

Співчуваю, на всім дано зрозуміти. :)

Так растолкуйте. И потом сравним с французами, кто практичный и дальновидный.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 00:00

  AlifeSoft написав:Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги.

Сидит программист, программирует на дядю. Программист ЧП. Дядя платит ему деньги.
Где 4-ре человека?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 13:23

cannabis_ua
AlifeSoft написал правду
Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги.


Вычитал он это здесь:
Овчаренко розповідає, що один фахівець з галузі інформаційних технологій фактично дозволяє заробляти ще трьом-чотирьом працівникам інших професій.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/zminil ... 15650.html

Вы ждете, что он ответит, что это бюджетники (медики, учителя и т.д.) и прочие малоимущие?
Ошибаетесь. Там же указано кому именно:
За даними досліджень львівського IT-кластеру ITResearch, програмісти та подібні до них фахівці годують банкірів, продавців автомобілів, страховиків, працівників громадського харчування і ритейлерів.

Они тоже люди, но вот назвать их малообеспеченными, которым надо помогать, язык не поворачивается.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:07

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

  AlifeSoft написав:Наличие нормальных доходов позволит оплачивать частную школу и частную медицину, которая не хуже европейской (сам пользуюсь).


Это распространенное заблуждение - прозрение приходит тогда когда заболеешь чем-то серьезней простуды. Есть куча болячек которые частники не лечат в принципе. У меня тоже страховой полис "все включено" - а как в инфекционку попал так лежал рядом со всеми и "вкушал радости медицинской реформы" :evil: И рядом лежали от нариков до крутелыков :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:07

  cannabis_ua написав:
  AlifeSoft написав:Они дают работу еще 4-м людям и платят им за те же услуги.

Сидит программист, программирует на дядю. Программист ЧП. Дядя платит ему деньги.
Где 4-ре человека?

Украина - очень импортозависимая страна. Все используют топливо прямо или косвенно. Без него, вы не доедете до работы и не обогреете свой дом, а в магазин не привезут хлеб. По-этому, дорог каждый доллар заведённый в страну. А на тех, кто валюту заводит в страну, получающие гривну должны молиться. Всё таки хлеб по 10 грн гораздо приятнее по цене, чем такой же хлеб по 100 грн, при неизменной зарплате. И это необязательно IT. Это может быть завод, экспортирующий продукцию, заробитчанин, который привозит доллары, или вообще иностранный турист.
Гривна - это внутренняя валюта. Можно сколько угодно собирать налогов в гривне или вообще просто напечатать больше гривен, но это всё только перераспределение ресурсов.

Простой пример.Есть у вас мандарин, вы можете его поделить на 4х человек по-разному, кому-то больше, кому-то меньше, кто-то кому-то заплатит налог из своей доли. Но это всё равно будет тот единственный мандарин. Если же кто-то привезёт извне ещё один мандарин, то ресурсов, которые можно поделить, уже будет больше. И неважно, каким образом этот второй мандарин вообще появился, в любом случае в выигрыше останутся все.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:32

Re: Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Ещё один пример - это градообразующие предприятия. Если это небольшой город, то бывает ситуация, что вся инфраструктура строится исключительно в расчёте на деньги рабочих этого предприятия. Т.е., все деньги у всех жителей небольшого города - это деньги прямо или косвенно полученные на предприятии.
Так и тут, программист работает на дядю, который заводит валюту извне. Для обслуживания его потребностей, и чтоб ему было комфортно жить и тратить деньги, нужны магазины с продавцами, парикмахерские, рестораны, детские сады и школы и т.д. А с учётом того, что программист может получать зарплату, условно говоря 70 000 гривен в месяц, потратив эти деньги, он может дать работу ещё целой толпе людей, которые получив деньги пойдут их дальше тратить, позволяя заработать ещё большему к-ву людей и так дальше, пока всю сумму не съедят налоги, или деньги не вернуться обратно за границу. Но, даже когда все деньги съели налоги, деньги не исчезают, а продолжают курсировать по карманам пенсионеров и бюджетников. Исчезают только после вывода их за границу. Так что, один it-шник, минимум человек 20-40 обеспечивает работой. Так же и заробитчане. Привезли $1000, потратили, накормили при этом десяток людей.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:33

Несомненно,хорошо быть программистом.Напишу по секрету,может кто-то не в курсе.Вы знаете,какие зарплаты в селах и маленьких городках?3500 гривен чистыми-это неплохая зарплата.А верить Госстату-себя не уважать.Он живёт своей жизнью,и считает,как хочет.Киев с его зарплатами надо вообще рассматривать отдельно.И в таких странах,как наша,нужно оперировать понятием минимальная зарплата,которую получают многие,а средняя температура по больнице-это не наш метод.Инфляция в этом году огромная.Ждём повышения цен на газ и электроэнергию,это же наши реформы...
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