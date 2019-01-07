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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:48

  Scotch написав:А верить Госстату-себя не уважать.Он живёт своей жизнью,и считает,как хочет.

Госстат не может учитывать зарплаты в конвертах. Реальные зарплаты выше. Даже грузчикам в новых почта в Днепре предлагают от 10 000 грн, везде таблички, только вот идти работать за такие маленькие деньги мало кто хочет. Если же квалификации нет даже грузчиком работать, то дело не в стране, а в человеке
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:25

  safonovstanislav написав:А с учётом того, что программист может получать зарплату, условно говоря 70 000 гривен в месяц, потратив эти деньги, он может дать работу ещё целой толпе людей


Это еще как посмотреть структуру расходов программиста - если как один мой знакомый он будет шарашить сутками свой код на съемной квартире питаясь в основном пиццой и пивом - а закончив проект валить на полгода кататься по миру туристом - то в стране он не оставляет практически ничего :? А вот взял он у этой страны бесплатное качественное образование нашару :evil:
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:03

  katso написав:А вот взял он у этой страны бесплатное качественное образование нашару :evil:

Вы хоть напишите про какую страну идёт речь. В Украине такого точно нет, как вы описали. Из 90 человек it-шников на потоке, дай бог, чтоб 5 работали по специальности. Со знаниями, полученными в универе, я бы и полы возле компьютерного класса не доверил мыть. Государство украло моё время и деньги
safonovstanislav
 
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