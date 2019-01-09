Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Додано: Чет 10 січ, 2019 13:20

safonovstanislav написав: katso написав: А вот взял он у этой страны бесплатное качественное образование нашару А вотон у этой страны бесплатное качественное образование нашару

Вы хоть напишите про какую страну идёт речь. В Украине такого точно нет, как вы описали. Из 90 человек it-шников на потоке, дай бог, чтоб 5 работали по специальности. Со знаниями, полученными в универе, я бы и полы возле компьютерного класса не доверил мыть. Государство украло моё время и деньги Вы хоть напишите про какую страну идёт речь. В Украине такого точно нет, как вы описали. Из 90 человек it-шников на потоке, дай бог, чтоб 5 работали по специальности. Со знаниями, полученными в универе, я бы и полы возле компьютерного класса не доверил мыть. Государство украло моё время и деньги

Про то что у насобразование - начинаешь понимать когда много ездишь по миру и общаешься с людьми. И что-то на форуме чемодан.ком.уа не особо много примеров когда наши граждане эмигрируют без образования - а вот с образованием улетают за рубеж как горячие пирожки, если молодые. Зайдите почитайте.Нет, конечно, в мире куча стран с намного лучшим уровнем образования - но по соотношению- не постесняюст предположить что у нас образование №1 в мире ("дешево и сердито") что подтверждается постоянным учебным туризмом к нам (пример - куча пакистанцев учащихся в медвузе - вот чего они в Германию не едут учиться, там же лучше?). Всё ИМХО конечно.