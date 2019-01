Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...

Додано: Чет 10 січ, 2019 20:25

safonovstanislav написав: В медах, я слышал, что ситуация по-лучше. Там вроде технологии не настолько далеко ушли вперёд за последнее время, и можно спокойно подтянуть недостающие знания.

В it изучать технологии и программы 80х годов, т. е. которым под 40 лет - это вредно и бессмысленно. Хотя не, когда учился знания были устаревшими только на 25 лет В медах, я слышал, что ситуация по-лучше. Там вроде технологии не настолько далеко ушли вперёд за последнее время, и можно спокойно подтянуть недостающие знания.В it изучать технологии и программы 80х годов, т. е. которым под 40 лет - это вредно и бессмысленно. Хотя не, когда учился знания были устаревшими только на 25 лет



Ну у нас разрешили на тот момент самостоятельное обучение с рефератами, так что я делал лабы на только появившейся в тот момент Java, причем делал всей группе. Но то был КПИ - продвинутый ВУЗ. В других есть смысл разве что купить корочки в рассрочку. Ну или профессорскую степень, если ехать в США, там можно при определенной скользкости подтвердить её и иметь PhD. Ну у нас разрешили на тот момент самостоятельное обучение с рефератами, так что я делал лабы на только появившейся в тот момент Java, причем делал всей группе. Но то был КПИ - продвинутый ВУЗ. В других есть смысл разве что купить корочки в рассрочку. Ну или профессорскую степень, если ехать в США, там можно при определенной скользкости подтвердить её и иметь PhD.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.