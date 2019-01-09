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Понад 50% українців відчули
погіршення матеріального...

Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:48

  Scotch написав:А верить Госстату-себя не уважать.Он живёт своей жизнью,и считает,как хочет.

Госстат не может учитывать зарплаты в конвертах. Реальные зарплаты выше. Даже грузчикам в новых почта в Днепре предлагают от 10 000 грн, везде таблички, только вот идти работать за такие маленькие деньги мало кто хочет. Если же квалификации нет даже грузчиком работать, то дело не в стране, а в человеке
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:25

  safonovstanislav написав:А с учётом того, что программист может получать зарплату, условно говоря 70 000 гривен в месяц, потратив эти деньги, он может дать работу ещё целой толпе людей


Это еще как посмотреть структуру расходов программиста - если как один мой знакомый он будет шарашить сутками свой код на съемной квартире питаясь в основном пиццой и пивом - а закончив проект валить на полгода кататься по миру туристом - то в стране он не оставляет практически ничего :? А вот взял он у этой страны бесплатное качественное образование нашару :evil:
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:03

  katso написав:А вот взял он у этой страны бесплатное качественное образование нашару :evil:

Вы хоть напишите про какую страну идёт речь. В Украине такого точно нет, как вы описали. Из 90 человек it-шников на потоке, дай бог, чтоб 5 работали по специальности. Со знаниями, полученными в универе, я бы и полы возле компьютерного класса не доверил мыть. Государство украло моё время и деньги
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:20

  safonovstanislav написав:
  katso написав:А вот взял он у этой страны бесплатное качественное образование нашару :evil:

Вы хоть напишите про какую страну идёт речь. В Украине такого точно нет, как вы описали. Из 90 человек it-шников на потоке, дай бог, чтоб 5 работали по специальности. Со знаниями, полученными в универе, я бы и полы возле компьютерного класса не доверил мыть. Государство украло моё время и деньги


Про то что у нас дешевое и качественное образование - начинаешь понимать когда много ездишь по миру и общаешься с людьми. И что-то на форуме чемодан.ком.уа не особо много примеров когда наши граждане эмигрируют без образования - а вот с образованием улетают за рубеж как горячие пирожки, если молодые. Зайдите почитайте.

Нет, конечно, в мире куча стран с намного лучшим уровнем образования - но по соотношению цена/качество - не постесняюст предположить что у нас образование №1 в мире ("дешево и сердито") что подтверждается постоянным учебным туризмом к нам (пример - куча пакистанцев учащихся в медвузе - вот чего они в Германию не едут учиться, там же лучше?). Всё ИМХО конечно.
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:27

  katso написав:Нет, конечно, в мире куча стран с намного лучшим уровнем образования - но по соотношению цена/качество - не постесняюст предположить что у нас образование №1 в мире ("дешево и сердито") что подтверждается постоянным учебным туризмом к нам (пример - куча пакистанцев учащихся в медвузе - вот чего они в Германию не едут учиться, там же лучше?). Всё ИМХО конечно.

Саудовская Аравия, Иран, Иордания... студенты из 42 стран Азии, Африки, Европы и не только в мед, но и по нефти и газу.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:54

  katso написав:Нет, конечно, в мире куча стран с намного лучшим уровнем образования - но по соотношению цена/качество - не постесняюст предположить что у нас образование №1 в мире ("дешево и сердито") что подтверждается постоянным учебным туризмом к нам (пример - куча пакистанцев учащихся в медвузе - вот чего они в Германию не едут учиться, там же лучше?). Всё ИМХО конечно.

В медах, я слышал, что ситуация по-лучше. Там вроде технологии не настолько далеко ушли вперёд за последнее время, и можно спокойно подтянуть недостающие знания.
В it изучать технологии и программы 80х годов, т. е. которым под 40 лет - это вредно и бессмысленно. Хотя не, когда учился знания были устаревшими только на 25 лет
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:25

  safonovstanislav написав:В медах, я слышал, что ситуация по-лучше. Там вроде технологии не настолько далеко ушли вперёд за последнее время, и можно спокойно подтянуть недостающие знания.
В it изучать технологии и программы 80х годов, т. е. которым под 40 лет - это вредно и бессмысленно. Хотя не, когда учился знания были устаревшими только на 25 лет


Ну у нас разрешили на тот момент самостоятельное обучение с рефератами, так что я делал лабы на только появившейся в тот момент Java, причем делал всей группе. Но то был КПИ - продвинутый ВУЗ. В других есть смысл разве что купить корочки в рассрочку. Ну или профессорскую степень, если ехать в США, там можно при определенной скользкости подтвердить её и иметь PhD.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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