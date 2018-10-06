Про це йдеться в повідомленні ВМФ.
Дивися повний текст США заснували першу ескадрилью з конвертопланів.
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Додано: Суб 05 січ, 2019 20:05
США заснували першу ескадрилью з конвертопланів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США заснували першу ескадрилью з конвертопланів.
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:05
У США их и так 2+ сотни у береговой охраны, так что заголовок как бы не новость, а попытка ее высосать из пальца
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