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США заснували першу
ескадрилью з конвертопланів

США заснували першу ескадрилью з конвертопланів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:05

США заснували першу ескадрилью з конвертопланів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ВМФ.

Дивися повний текст США заснували першу ескадрилью з конвертопланів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:05

У США их и так 2+ сотни у береговой охраны, так что заголовок как бы не новость, а попытка ее высосать из пальца
max_us_ua
 
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